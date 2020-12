„Auch EU hat dazu nichts zu sagen“

Jedes Land könne sich demnach „selbst und allein verantwortlich“ für den Erlass solcher Maßnahmen entscheiden. In dieser Frage gebe es keine europäische Zuständigkeit, „und auch die EU hat dazu nichts zu sagen“, stellte Schüssel klar. „Solche Entscheide liegen in der Kompetenz der jeweiligen Bundesregierung oder der Verantwortlichen in den Bundesländern und Kantonen. Ich mische mich auch nicht in die Kompetenzen der Deutschen oder Franzosen ein. Doch ich verteidige das Recht, dass die Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Slowenien in Eigenregie die Abwägung zwischen Gesundheitspolitik und Wirtschaft treffen können. Bei den Skigebieten lassen sich Österreicher und Schweizer von niemandem dreinreden.“