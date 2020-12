„Eine Mischung aus Kochshow, Community-Event und Spendengala“ – das präsentiert der Mürztaler Regisseur Georg Schütky am Samstag online aus dem Theater an der Parkaue in Berlin. Neben traditionell steirischem Essen kommt die Musik von Laura Winkler, ebenso Mürztalerin und Wahl-Berlinerin.