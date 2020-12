„ÖVP versucht zu blockieren“

Die Blauen wiederum schieben ausschließlich der ÖVP den schwarzen Peter zu: „Es hat sich der Eindruck erhärtet, dass die ÖVP in allen Untersuchungsgegenständen Dreck am Stecken hat. Stichwort: Posten für Parteispenden“, sagt FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker. Ähnlich sieht das NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper. Für sie wird der Ausschuss immer mehr „zu einer türkisen Angelegenheit“. „Überdies versucht die ÖVP zu blockieren, wenn es in ihre Richtung geht.“