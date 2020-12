Nachdem es im Burgenland wiederholt Cluster in den Senioreneinrichtungen gegeben hatte, wurden jetzt weitere zwei bekannt: In der Villa Martini in Mattersburg und im Pflegeheim Draßburg wurden insgesamt 84 Menschen - Bewohner sowie Angestellte - positiv getestet. Der Ursprung wird im privaten Umfeld vermutet. Der Betrieb könne aufrecht erhalten werden, heißt es vom Koordinationsstab.