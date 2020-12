In der Neuregelung wären Bauern erst ab einem zehnprozentigen Schaden an ihren Kulturen durch Wildtiere entschädigt worden. In Nachverhandlungen zwischen Kammer und Land wurde diese Änderung wieder aus der Novelle genommen. „In konstruktiven Gesprächen haben wir die Argumente aller Beteiligten noch einmal angehört und bewertet“, heißt es aus dem Büro von Landesrat Leonhard Schneemann. Dabei habe man sich geeinigt, das bisherige Modell beizubehalten. Schneemann: „Das ist sowohl für die Landwirte als auch die Jägerschaft ein guter Kompromiss.“ Gleichzeitig betonte er, dass seine Türen immer für den Dialog offen seien.