Mit einem 3:0-Sieg gegen den spanischen Verein Girbau-Vic sind die Tischtennis-Frauen von Linz AG Froschberg am Donnerstag in das Champions-League-Finalturnier in Oberösterreichs Hauptstadt gestartet! Am Freitag steht das Gruppenspiel um den direkten Halbfinal-Einzug gegen Metz auf dem Programm, das zum Auftakt Budaörsi (Ungarn) ebenfalls 3:0 besiegt hatte. CarinthiaWinds Villach musste sich St. Quentinois mit 0:3 geschlagen geben.