„Alle, die es brauchen, kommen ins Spital“

Schon Mitte November gab es einen Hilfeschrei der Personalvertreter aus dem Kranken- und Pflegebereich in Oberösterreich. Das Personal sei am Limit. Die Senioren würden oft länger im Heim bleiben, bevor sie ins Spital kommen, wohl um Kapazitäten zu sparen, vermutete Stefan Bauer, Zentralbetriebsratsvorsitzender des Sozialhilfeverbandes Linz-Land. Tatsächlich ist von den teilweise hohen Zahlen an infizierten Bewohnern nur ein Bruchteil im Spital, die Bundesländer versichern aber, dass dies am Krankheitsverlauf liege: „Alle, die eine medizinische Betreuung in einem Krankenhaus brauchen, bekommen diese auch“, so der Tenor.