So kommen die Radarwarnungen ins Auto

BMW baut keine Radarwarner in Autos ein. Das würde sich wirtschaftlich nicht lohnen, da diese Geräte auf zu wenig Märkten legal sind. Dennoch kommen BMW-Fahrer mit „Traffic Camera Information“ in den Genuss, über per Radarwarner ermittelte Kontrollstellen informiert zu werden, denn: Der Dienst greift zurück auf Informationen des Kartenanbieters Here, den BMW, Audi und Mercedes vor fünf Jahren gemeinsam gekauft haben. Here wiederum bekommt die aktuellen Standorte von Cedar Electronics geliefert.