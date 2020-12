Wir haben bei Alfred Tenner nachgefragt, der den kompletten Busbetrieb über hat. Wie viele Fahrer gibt es eigentlich in Graz? „440, darunter sind auch 100 Frauen.“ Was sind die größten Herausforderungen der jetzigen Zeit? „Wir müssen immer schnell auf die behördlichen Vorgaben reagieren. Personalstand, Fuhrpark, Haltestellenfahrpläne, elektronische Infos – alles muss binnen kürzester Zeit angepasst werden. Das geht nur, wenn alle Abteilungen Hand in Hand arbeiten – das funktioniert bisher perfekt.“ Worin besteht die größte Gefahr im Betrieb? „Unfälle bzw. Vorfälle halten sich im Vergleich zu den gefahrenen Kilometern im Promillebereich. Das größte Risiko sind Fahrgäste, die sich nicht anhalten und zu Sturz kommen.“ Was sind die Hauptbeschwerden der Fahrgäste? „Wenn der Fahrplan nicht eingehalten werden kann. Und über Fahrgäste, die den Mund-Nasen-Schutz nicht verwenden.“ Aber auch jede Menge Lob erreicht die Fahrer: „Das hält sich die Waage“, freut sich Tenner.