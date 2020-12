Die Hauptimpfgruppe seien Personen im Alter 65 plus und chronisch Kranke. Einige Personen hätten sich noch auf eine Reserveliste schreiben lassen, das Kontingent werde jetzt abgearbeitet. „Es kommen noch kleine Chargen nach. Wir versuchen, dass alle, die einen Impfstoff wollen, auch einen Impfstoff bekommen“, so der Sprecher. Eine Garantie dafür gebe es aber nicht. Keiner habe aber damit gerechnet, dass sich so vieleSalzburgerheuer immunisieren lassen würden. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie seien dieS alzburger „Impfmuffel“ gewesen, was die Grippeimpfung betrifft. In Zeiten vor der Corona-Pandemie mussten inSalzburgjedes Jahr Grippeimpfstoffe weggeworfen werden, aufgrund der geringen Nachfrage. Das Land Salzburg hat seit Anfang November zahlreiche Impfstoffe für die Grippeimpfung zur Verfügung gestellt: 6.220 Impfdosen für Seniorenwohnhäuser, 3.400 für Kinder im Alter von sechs bis 24 Monaten, 20.390 für Kinder im Alter von zwei bis 15 Jahren, 450 für Landesmitarbeiter und 3.000 für Mitarbeiter derSalzburgerLandeskliniken (SALK). Über das Gesundheitsressort des Landes seien zusätzlich 17.000 Dosen organisiert worden, die den Apotheken zur Verfügung gestellt wurden, hieß es auf Anfrage der APA.