Es ist doch kinderleicht: Fünf Zahlen im oberen Zahlenfeld von 1 bis 50 ankreuzen und zwei im unteren Sternenkreis. Fertig. Keine Hexerei also. 2,50 Euro dafür bezahlen, und dem Glück steht (theoretisch) nichts mehr im Weg, wenn Moderatorin Martina Kaiser am Freitagabend als „Millionen-Fee“ agiert und vielleicht einem Spieler den 2,50-Euro-Einsatz auf unglaubliche 200 Millionen Euro aufstockt. Das hat es in der Geschichte von EuroMillionen noch nicht in dieser Form gegeben, dass ein derartiger Rekordwert ausgespielt wird.