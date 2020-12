Unter falschem Namen Hormonanalyse angeboten

Was den Mann offensichtlich aber nicht abhielt, Kunden mit Hormonpräparaten zu therapieren. So bot der falsche Doktor auch noch unter einem falschen Namen eine Hormonanalyse durch Speicheltest an – alles via Internet. Kunden konnten ihre Speichelprobe einschicken und erhielten dann eine Auswertung ihrer Hormone. Bei überhöhten oder niedrigen Werten wurden eine Therapie-Empfehlung mitgeschickt und gleich Präparate angeboten.