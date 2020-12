„Unser Vater hat nie daran gezweifelt, dass er den 100. Geburtstag noch erlebt“, sagt Jürgen Binder (72) aus Altenberg. Nach Corona-Infektion, Behandlung und Pflege im Linzer KUK konnte Werner Binder am Mittwoch wieder zurück in sein Seniorenheim. Am Sonntag wird gefeiert.