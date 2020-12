Weitere Schau-Erlebnisse

Container auf Haupt- und Stadtplätzen werden heute eröffnet, und zwar in Wels (11 Uhr), Schärding (13 Uhr), Freistadt (zwischen 18 bis 20 Uhr), Steyr (zwischen 15 bis 17 Uhr). Linz öffnet seinen Container am Hauptplatz erst am 7. Dezember. Per Knopfdruck hört man Geschichten, auch der kleine rote Zug zieht seine Kreise. Übrigens: Am Sonntag bietet das OÖ Volksliedwerk wieder Adventsingen im Internet.