Bundespräsident Alexander Van der Bellen nahm am Donnerstagabend in einer Fernsehansprache die Bundesregierung in die Pflicht. Nachdem diese wieder erste Öffnungsschritte nach dem harten Lockdown verkündet hatte, brauche es nun von der Einhaltung der Corona-Regeln über das Impfen bis hin zum Neustart der Wirtschaft einen „strukturierten und wohldurchdachten Plan“. Gleichzeitig empfahl das Staatsoberhaupt die Teilnahme an den bevorstehenden Massentests.