Als Plätzchen, an dem sie Zuflucht vor der Winterkälte suchen könnte, hatte das Kätzchen in Oberwart just den Wagen der Gäste aus Schwechat auserkoren. Ein wärmeres Zuhause dürfte das knapp zehn Wochen alte Jungtier nicht gehabt haben, wie auch die Pfleger im Tierschutzhaus vermuten.