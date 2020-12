Neue Ausstellungen

Doch heute? „Die Malerei ist mein Thema, ich mache Bilder mit Untermalungen in Farbe, darüber lege ich Gold“, gibt sie Einblick in ihr aktuelles Schaffen. Die Oberfläche wird dann und wann aufgebrochen, „damit die Farbe aus dem Gold hervorkommt“. Weil dieses Edelmetall auch nur durch Licht wirken kann, ist Inge Dick eigentlich ihrem Lebensthema treu geblieben, sie sagt: „Licht ist so unglaublich faszinierend, ohne es könnten wir nicht auf der Welt existieren. Es ist allumfassend!“ Sie wurde nun mit dem Österreichischen Kunstpreis ausgezeichnet. Derzeit bereitet sie mehrere Ausstellungen in Salzburg, OÖ und Deutschland vor.