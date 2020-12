Nie war es leichter, und wohl nur sehr selten ging es schneller, Menschenleben zu retten, als durch die am 12. und 13. Dezember stattfindenden Massentests im Land. „Zwei Minuten“, so die Einschätzungen der Experten, wird der Test wohl dauern. Erst möglich machen das die insgesamt 20.000 freiwilligen Helfer, die bereits jetzt in die Aufbauarbeiten der knapp 1000 Teststraßen eingebunden und am Wochenende darauf als „Tester“ im Einsatz sind. „Unser großer Dank gebührt allen Freiwilligen der Hilfsorganisationen sowie den Gemeinden, welche die Tests auch abwickeln“, betonen Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und der für die Spitäler zuständige Landesvize Stephan Pernkopf. Neben Rotem Kreuz, Arbeitersamariterbund sowie Zivilschutzverband ist auch die Freiwillige Feuerwehr mit rund 6000 Florianis im Einsatz.