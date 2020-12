Der frühere Ried-Spieler Martin Stocklasa steigt in Liechtenstein zum Fußball-Nationaltrainer auf. Der bisherige U21-Coach tritt die Nachfolge des früheren Ried-Trainers Helgi Kolvidsson aus Island an und wird damit zum ersten Einheimischen auf dem höchsten Trainerposten des Landes. Für Ried lief Stocklasa von 2008 bis 2011 in 103 Spielen auf.