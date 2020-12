Auch viele Gemeinden sowie Organisationen tragen heuer dazu bei, dass der Brauch trotz schwieriger Umstände weiter aufrecht bleibt. In Eisenstadt sind mehr als 140 Kinder dem Aufruf von Bürgermeister Thomas Steiner gefolgt und haben ein Bild des heiligen Nikolaus gemalt. Sie alle werden jetzt mit einem Geschenk belohnt. „Ich bin begeistert, dass so viele Kinder mitgemacht haben“, so Steiner. Eine ähnliche Aktion gab es auch in Parndorf. Der Zuspruch war enorm: „Wir werden um die 300 Sackerl brauchen, die Idee hat eingeschlagen“, meint Ortschef Wolfgang Kovacs. Ans Fenster gestellt werden diese von den Gemeindemitarbeitern und dem Bürgermeister. In Nickelsddorf konnten sich Familien bei der JVP anmelden. Am 8. Dezember werden dann Krampus sowie Nikolaus vorbeischauen und eine Kleinigkeit kontaktlos vorbeibringen. Nach Voranmeldung verteilt auch die ÖVP Stegersbach Süßes und Obst. „Wir bekommen viele positive Rückmeldungen der Eltern zu der Aktion erhalten“, so Vizebürgermeister Michael Knopf.