Spiegelglatte Straßen

Auch in der kommenden Nacht ist mit spiegelglatten Straßenabschnitten zu rechnen. „Es bleibt zwar niederschlagsfrei, doch am Tag schmilzt der Schnee, und in der Nacht entsteht dann eine sehr gefährliche gefrierende Nässe“, erklärt ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer. Mit weiterem Nachschub von Frau Holle sei in den kommenden Tagen aber nicht zu rechnen. „Der Föhn hält über das Wochenende an und bringt bis Montag milde Temperaturen“, so Haslhofer. Damit wird dann der Boden auftrocknen und die Schneemänner werden wieder verschwinden.