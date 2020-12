Mangelnde Fairness bei Vergabe

„Und fast 1,9 Millionen Euro davon gibt man für Zugewanderte aus“, regt sich FP-Stadtvize Markus Hein mächtig auf. Der Freiheitliche ortet mangelnde Fairness bei der Vergabe. „Das Geld, das eigentlich Österreichern, die es dringend benötigen, zukommen sollte, findet meist nicht den Weg zu ihnen. Stattdessen gehen 20.000 Euro an Linzer Steuergeld täglich an Ausländer, die sich so in Sicherheit wiegen“, so Hein.