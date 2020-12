Das Problem liegt, wie so oft, im Detail: So wie im Rest Österreichs gibt es in Tirol viele Privatvermieter, die zwischen zehn und 20 Betten haben. Diese sind auch Mitglied im Privatvermieterverband, führen jedoch keinen Gewerbebetrieb. Da sie aber mehr als zehn Betten haben, fallen sie, wie schon im Frühjahr, um den Härtefallfonds um. Damals bekamen sie lediglich einen kleinen Umsatzersatz. „Die Kleinen werden wieder benachteiligt, obwohl Landeshauptmann Günther Platter und die Regierenden in Wien immer versprechen, sie würden allen helfen“, echauffierte sich Hauser.