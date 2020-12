Die Prognose ist schwierig: Ersehnen die Tiroler nach dem Lockdown einen Weihnachtsbummel sehr herbei und stürmen gleich am 7. Dezember die Geschäfte? „Wir rechnen damit, dass es zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten zu Besuchermassen kommen kann. Darauf haben wir uns aber im Vorfeld professionell mit Sicherheitskonzepten vorbereitet“, betont Dieter Unterberger, Spartenobmann des Handels in der Tiroler Wirtschaftskammer.