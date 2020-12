Die Umsätze im Weihnachtsgeschäft steigen im Handel traditionell von Samstag zu Samstag an. In Summe machen die Geschäfte im Dezember um 25 Prozent mehr Umsatz als im Schnitt aller anderen Monate. Heuer ist jedoch noch offen, wie sich die Konsumlaune der Österreicher in den nächsten Wochen entwickelt.