„Wir sind jedenfalls immer noch im Himalaya“

So waren etwa zeitweise die Intensivstationen in Bregenz und Dornbirn stark gefordert, Hohenems sogar voll. In der Folge seien die Patienten auf andere Spitäler verlegt worden, die noch Kapazitäten hatten. „Die Situation ist jetzt nicht mehr dramatisch, aber weiter sehr ernst“, so Fleischs Einschätzung. Ob man wirklich schon über dem Berg sei, lasse sich schwer sagen. „Wir sind jedenfalls immer noch im Himalaya“, betonte Fleisch.