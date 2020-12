Wirksamkeiten, Zulassungen, Hoffnungsträger! Geht’s um den Corona-Impfstoff, macht sich fast so etwas wie Goldgräberstimmung breit. Der Zaunergroup beschert die Situation Zeitdruck: Die Wallerner errichten in der Schweiz und in Holland die Rohrsysteme für Anlagen zur Herstellung des Covid-19-Impfstoffs.