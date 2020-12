Kritik an Kurz

Im Zuge des Medientermins übte Ludwig - ebenso wie bereits Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) - Kritik an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), konkret an dessen Aussage in der Pressekonferenz am Mittwoch, wonach durch Reiserückkehrer und Menschen, die in ihren Herkunftsländern den Sommer verbracht hätten, Ansteckungen wieder ins Land hereingeschleppt worden seien. „Es ist mir auch deshalb unverständlich, weil das sehr oft auch Menschen sind, die bei uns in Wien, aber in Österreich generell, ja gerade oft in der kritischen Infrastruktur tätig sind. In Krankenhäuser, Spitälern, Pflegeeinrichtungen. Ohne jene Menschen wäre es wahrscheinlich gar nicht möglich, dass wir diese infrastrukturellen Einrichtungen am Laufen halten.“