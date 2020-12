Wer am 8. Dezember und an den Einkaufssamstagen 12. und 19. Dezember shoppen geht, sollte sich vorher über die Öffnungszeiten genauer informieren. Geschäfte dürfen heuer am 8. Dezember von 9 bis 19 Uhr und an den beiden Samstagen bis 19 Uhr offen halten. Nicht alle werden aber mitmachen. Die Lebensmittelkette Lidl hat am Donnerstag angekündigt, die von den Sozialpartnern vereinbarte verlängerte Öffnungszeit nicht auszuschöpfen.