Mit einem Android-Subsystem in Windows 10 bekämen Windows-User die Möglichkeit, Anwendungen für das Smartphone direkt am PC laufen zu lassen. Bisher brauchte man dafür entweder einen Android-Emulator wie Bluestacks oder Microsofts „Ihr Smartphone“-App, die den Windows-PC mit dem Android-Smartphone verknüpft und bei einer Handvoll Geräten das Streamen von Apps am Handy auf den PC erlaubt. Könnte man Android-Apps direkt am Windows-PC starten, entfiele dieser Umweg.