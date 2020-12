Ein hochrangiger Polizist ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt vom Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen worden. Ihm war vorgeworfen worden, eine Spaziergängerin geschlagen zu haben. Der Beamte ist auch Jäger, er war mit einem frei laufenden Hund unterwegs und war mit der Frau in Streit geraten, weil sie ihre Hunde nicht angeleint hatte.