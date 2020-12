Intensivstationen: „Weiterhin starke Überlastung“

Sehr angespannt bleibt zudem die Lage in den Spitälern, und hier vor allem auf den Intensivstationen - derzeit müssen 668 an Covid-19 erkrankte Menschen intensivmedizinisch betreut werden. „Das ist weiterhin eine starke Überlastung. Eine derartige Stress-Situation kann von den großartigen Mitarbeitern in den Krankenhäusern nicht über lange Zeit aufrechterhalten bleiben“, betonte Anschober. „Wir müssen daher massive Rückgänge bei den Zahlen der Erkrankten schaffen, denn es müssen in den nächsten Wochen auch verschobene Operationen nachgeholt werden und ab Mitte Dezember erwarten wir die Grippewelle mit entsprechend vielen, auch schwer erkrankten Grippe-PatientInnen, die ebenfalls eine bestmögliche Betreuung benötigen“, erinnerte er.