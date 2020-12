Bemerkenswert: Die Nahrung der Buckelwale besteht eigentlich vor allem aus Krill (kleinen Krebstieren) und nur zum Teil aus kleinen Fischen, die sie aus großen Schwärmen „filtern“. So schwimmen Buckelwale beim Fressen mit geöffnetem Maul in die Schwärme oder steigen, wie in diesem Fall, senkrecht aus der Tiefe auf.