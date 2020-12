„Haben eine Saison verloren“

Schon am Ende der Vorbereitung habe er gewusst, dass die Zusammenarbeit kein gutes Ende nehmen würde, es eine „verlorene Saison“ sein würde. Denn Mark van Bommel erklärt: „Wir haben da keine gute Absprache gehabt und die Mannschaft brauchte einen richtigen Trainer, der vorgibt, was passieren muss, was los ist und was passieren kann. Und das war nicht der Fall mit Klinsmann und da haben wir eigentlich eine Saison verloren."