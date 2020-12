Gesetze „liegen lassen“ nicht mehr möglich

Nicht mehr möglich ist es den Oppositionsfraktionen, Gesetze bereits in den Ausschüssen des Bundesrates zu verzögern und die jeweiligen Gesetzesmaterien damit über diesen Weg acht Wochen „liegenzulassen“, bevor sie dennoch in Kraft treten. Bisher verfügte die rot-blaue Opposition in den zuletzt 14-köpfigen Ausschüssen noch über eine Mehrheit von 8:6 gegenüber Türkis-Grün.