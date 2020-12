Die Verteilung dieser Pakete auf die Tiroler Gemeinden sei eine „große logistische Herausforderung“, betonte Elmar Rizzoli, Projektleiter von „Tirol testet“. „Mit heute gehen beispielsweise 300.000 Schutzhandschuhe und 5000 Schutzanzüge an die Gemeinden hinaus“, nannte er am Donnerstag in der Standschützen-Kaserne in Innsbruck-Kranebitten konkrete Zahlen.