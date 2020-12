Raubüberfälle in Moosburg und Krumpendorf

Ende Oktober ist es zu einem Überfall auf eine Bank in Moosburg gekommen. Wie berichtet, hatte der Räuber sogar damit gedroht, einen Sprengstoffgürtel zu zünden. Am Dienstag hat dann ein Bewaffneter die Raiffeisenbank in Krumpendorf überfallen. Nach nur 15 Sekunden machte er sich mit dem Geld aus dem Staub. Eine Alarmfahndung nach dem zu Fuß Geflüchteten ist ergebnislos verlaufen.