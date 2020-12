CD Projekt Red stellt wenige Tage vor Release in einem neuen Trailer den Fotomodus seines Sci-Fi-Rollenspiels „Cyberpunk 2077“ vor. Der bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Spielfigur in der futuristischen Spielwelt Night City in Szene zu setzen. Eine Möglichkeit, von der angesichts der opulenten Optik des neuen Werks der „Witcher“-Macher sicher viele Spieler gern Gebrauch machen. „Cyberpunk 2077“ erscheint am 10. Dezember für PC, PS4 und Xbox One. Ein Gratis-Upgrade für Besitzer von Next-Gen-Konsolen soll Anfang 2021 erscheinen und die zusätzliche Power von PS5 und Xbox Series X nutzbar machen.