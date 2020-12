„Die Massentests sind ein wichtiger Baustein, damit alle in Österreich lebenden Menschen so rasch wie möglich wieder in eine Normalität zurückkehren können. Die Bundesregierung stellt der Bevölkerung deshalb alle notwendigen Informationen in einer breiten Kampagne in Deutsch zur Verfügung“, sagt Ministerin Susanne Raab. „Parallel dazu starten wir auch für alle in Österreich lebenden Menschen, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, eine mehrsprachige Info-Offensive zu den Massentests auf mehreren Kanälen.“