Der US-Internetkonzern Google hat die beliebtesten Videos des Jahres auf seiner Videoplattform YouTube in Österreich bekanntgegeben. Und das Pandemiejahr, in dem wir weit mehr Zeit daheim verbracht haben als sonst, hat einen ungewöhnlichen Sieger hervorgebracht: einen Häuslbauer, der - siehe oben - gefilmt hat, wie er mit einfachsten Mitteln eine unterirdische Villa samt Swimming-Pool in den südamerikanischen Urwald baut.