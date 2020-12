Und Lugners Ex-„Kolibri“ hat recht: Das Cover gibt nämlich schon einen ziemlich sexy Ausblick auf das, was sich im Magazin, das nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, der Schweiz, Belgien, Italien, den Niederlanden, Luxemburg, Portugal und Spanien erscheinen wird, versteckt. Was das ist, das erfahren die Fans der Wienerin freilich erst, wenn sie sich das Magazin kaufen. Einen kleinen Vorgeschmack gibt‘s aber dennoch.