In Wien können sich Interessierte ab Freitag an drei Standorten testen lassen, am Donnerstag gab es einen ersten Probebetrieb in der Stadthalle. Die beiden weiteren Testzentren befinden sich in der Messe Wien und der Marx-Halle. Insgesamt werden 286 Testlinien für Schnelltests und 20 für PCR-Tests installiert. Der Betrieb findet täglich von 8 Uhr bis 18 Uhr statt. Die Kapazität an den drei Standorten sind insgesamt für bis zu 150.000 Testungen pro Tag ausgelegt.