Weihnachten ist die Zeit des Schenkens, daher erfüllen wir unserem Leser Christopher H. aus Wiener Neustadt den Wunsch, den er uns via “Brief ans Christkind“ auf www.krone.at/christkind übermittelt hat: In den kommenden Tagen darf er sich über einen brandneuen Tolino 5 Vision eBook-Reader von Thalia in Wiener Neustadt freuen! Damit sind gemütliche Leseabende in der warmen Stube vorprogrammiert.