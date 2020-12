Bereits seit den desolaten Auftritten der DFB-Elf bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland steht Jogi Löw bei den deutschen Fans in der Kritik, nach der Schmach gegen Spanien hat der Weltmeister-Trainer von 2014 fast seinen ganzen Kredit verspielt. Im Anschluss an die WM 2022 in Katar soll dann nach dem Plan des deutschen Verbands Klopp übernehmen. Ob der Star-Trainer da mitspielt?