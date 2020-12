48 Prozent der Betroffenen waren Kinder. „Wir verbringen mehr Zeit in den eigenen vier Wänden. In Kombination mit kindlicher Neugier kann es hier schnell zu gefährlichen Situationen kommen“, so Dr. Othmar Thann, Direktor des KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit). „Zu den gefährlichen Produkten für Kinder zählen im Haushalt außerdem Medikamente und ätzende Reinigungsmittel, wie z.B. manche Backofenreiniger. Aber auch Desinfektionsmittel gehören natürlich kindersicher aufbewahrt“, betont DDr. Dieter Genser, Leiter der Vergiftungsinformationszentrale. Laut Spitalsentlassungsstatistik müssen jährlich in Österreich rund 800 Kinder unter 15 Jahren nach einem Vergiftungsunfall stationär im Krankenhaus behandelt werden. 46 Prozent davon sind unter 5 Jahren. Es gilt also: Desinfektionsmittel ebenso wie Medikamente, Reinigungs- oder Waschmittel außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufzubewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen sollten auch in anderen Haushalten überprüft werden, in denen sich der Nachwuchs aufhält - beispielsweise bei den Großeltern.