Überschlag mit dem Auto



Nur wenig später um 20:30 Uhr passierte auf der B311 von Zell am See kommend bei der Ausfahrt Bruck an der Glocknerstraße der dritte Unfall. Eine 18-jährige österreichische Lenkerin kam mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Bei dem Überschlag verletzten sich die Lenkerin und ihre 15-jährige Beifahrerin leicht. Sie wurden beide vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Ein Alkotest verlief negativ. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden, die Abfahrt Bruck war aufgrund von Aufräumarbeiten knapp eine Stunde gesperrt.