Tiefe Einblicke in das Familienleben mit Ex-Bankchef Martin Pucher gab dessen Ehefrau Elisabeth am Mittwoch im U-Ausschuss in Eisenstadt. Den Tränen nahe entschuldigte sie sich gleich zu Beginn bei allen ehemaligen Kunden: „Unsere Enttäuschung ist riesengroß. Mein aufrichtiges Bedauern gilt allen Betroffenen.“