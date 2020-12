Um einiges knapper ging es 2020 beim Unwort zu, wiewohl auch hier das Virus mit im Spiel war. Der Sieg ging an die „Coronaparty“, „als Bezeichnung für das Beisammensein von Menschengruppen, die sich trotz der staatlich verordneten Ausgangssperre in privaten oder öffentlichen Umgebungen treffen“. Ein Begriff, der in den Medien mehrheitlich in einem negativen Kontext Verwendung fand, im Privatbereich jedoch auch in verharmlosenden bis ironisierenden Zusammenhang - eine Ambivalenz, die zum ersten Platz verhalf, und somit „Social Distancing“ hinter sich auf Platz zwei verwies. Rang drei gab es für das vielseitig verwendbare „coronabedingt“, laut Jury ein „harmlos scheinender Begriff, der eine gewisse Unausweichlichkeit ausdrückt“.