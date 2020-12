Ähnlich läuft es in den Heimen ab. Das jeweilige Bundesland legt fest, wie viel Personal dort arbeitet oder wie die Qualität der Betreuung sein muss. So sind für 70 Bewohner in Wien 45 Vollzeit-Mitarbeiter vorgeschrieben, im Burgenland 21. Das dortige Personal muss also doppelt so viel arbeiten wie die Wiener Kollegen, bzw. burgenländische Heimbewohner erhalten weniger Betreuung. So oder so, eine Ungerechtigkeit für alle Beteiligten. Dafür nehmen es die Steirer sehr genau, wenn es um die Qualität der Versorgung von Menschen in Heimen geht, sie überprüfen das zweimal im Jahr - Tirol im Schnitt nur alle fünf Jahre. Ob und wie rasch man überhaupt einen Heimplatz bekommt, hängt ebenfalls vom Wohnort ab. In Graz stehen ihre Chancen dafür fünfmal besser als in Krems. Die gute Nachricht: Falls unsere Frau L. ins Heim übersiedelt, muss sie sich zumindest - egal, wo sie wohnt - nicht den Kopf zerbrechen, wie sie ihren Aufenthalt dort finanziert. Ihr bleiben auf jeden Fall 20% ihrer Pension als Taschengeld. Ein Glück, denn bei den Tagessätzen klaffen schon wieder enorme Unterschiede: In Kärnten liegen sie bei etwas über 90 Euro, in Wien hingeben werden 220 Euro veranschlagt.