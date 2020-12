Der Steirer ist ausgewandert, hat in Norwegen seine neue sportliche Heimat gefunden. „Ich kann dort mit den besten Athleten der Welt trainieren. Und mein großes Ziel verfolgen. Nämlich nicht nur der beste Langläufer in Österreich zu werden, sondern irgendwann in der Weltspitze zu laufen“, ist der Youngster selbstbewusst. Er weiß aber: „Von heute auf morgen geht’s nicht. Um im Langlauf in die Weltspitze zu kommen, musst du deinem Körper alles abverlangen.“ Auch deshalb ist Mika in Norwegen. „Was mir hier imponiert, ist die Mentalität! Hier leben Sportler, die im Jahr über 1000 Stunden trainieren. Hier wird mehr und härter trainiert - es gibt keine Gnade! Für Jammerei ist kein Platz. Alles wird dem Sport untergeordnet.“